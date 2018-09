Jazzmusik og leg for hele familien

Billund: "I jazzmusikken kan du aldrig spille en forkert tone - for her er det de efterfølgende toner, der afgør om musikken kommer til at lyde godt eller skidt."

Betragtningen kommer fra den verdensberømte jazzmusiker Niels Lan Doky, der gæster den næste Kloge Fredag den 5. oktober. Niels Lan Doky ser en stor lighed mellem jazzmusikken og børns leg - for et barn leger heller ikke forkert. Her er de anderledes, kreative og skæve "toner" bare med til at gøre legen endnu sjovere og berigende.

Niels Lan Doky mener, at mennesker gennem hele livet har stor værdi i at lade sig inspirere af jazzmusikken og børns leg. Begge ting er fyldt med improvisation og nysgerrighed.

Arrangementet foregår kl. 16-17 i koncertsalen, Billund Kulturskole i Billund Centret - Hans Jensensvej 6C, 7190 Billund.

Man kan tilmelde sig senest torsdag d. 4. oktober på www.boerneneshovedstad.dk/arrangementer