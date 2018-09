Jazz i Trekanten siger tak for festival

Grindsted-Billund: Efter mere end 120 jazzkoncerter og arrangementer i hele Trekantområdet kan Jazz I Trekanten Festival sige tak for i år.

I Billund har der specielt været store øjeblikke med dansk kvalitetsmusik, som byen aldrig har oplevet før. Benjamin Koppel Jazz Galla underholdt på Billund Friluftscene. Mere end 500 mennesker var samlet til det store show.

Kasper Tranberg Trio gav en kirkekoncert i Grindsted, hvor kirkens smukke rum var unikke rammer for trioens musikalske univers. Kirken var fyldt, mens musikken spillede.

I Billund Kirke kunne man opleve skuespiller Thure Lindhardt sammen med pianist og komponist Søren Gemmer i den kunstneriske samlæsning "Alting Har en Tid".

Æsken er et prisvindende børnemusikorkester, som spillede koncert på Grindsted torv, for inviterede institutioner og dagplejebørn. Et par hundrede børn havde en fest, da de sjove musikere spillede børnejazz og bød op til dans og leg.

- Vi har haft mere end 50 procent flere gæster til vores koncerter i år, så vi må konstatere at det tager nogle år at slå et nyt koncept fast, udtaler Karsten Bech, der er leder af festivalsekretariatet i en pressemeddelelse.