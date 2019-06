Jazz i Trekanten med Dario og Aretha Franklin Tribute

I Billund bliver der rig mulighed for at høre masser af skøn jazzmusik. I Billund samler Melissa Inya sangerinderne Karen Mukupa og Donna Cadogan og spiller sammen med et stort orkester hyldestkoncerten "Aretha Franklin Tribute" på Byens Plads lørdag d. 24. august. Det sker i forbindelse med Fest på Byens Plads - en ny stor byfest i Billund med masser af aktiviteter i løbet af dagen.

Billund Kommune: For femte år i træk løber Jazz i Trekanten af stablen under Trekantområdets festivaluge fra fredag d. 23. august til søndag d. 1. september.

Festivalen består af over 120 jazzkoncerter i alle syv kommuner i Trekantområdet fra den 23. august til 1. september.Hele programmet kan ses på www.jazzitrekanten.dk og på www.LiveJazz.dk Årets hovednavn er den israelske komponist og kontrabassist, Omer Avital, der gæster Godset i Kolding fredag d. 30. august.Billetter til denne og andre udvalgte koncerter kan allerede nu købes gennem jazzitrekanten.dk og livejazz.dk.Trekantområdet, Kolding Kommune og Spar Nord fonden er hovedsponsorer, og festivalen modtager også støtte fra Statens Kunstfond og en række private fonde og sponsorer.Festivalen arrangeres af foreningen Jazz i Trekanten, som er en paraplyorganisation for mere end 15 foreningerr.

Omer Avital i Kolding

Årets helt store hovednavn, Omer Avital, er en af tidens mest markante jazzmusikere. Han har base i New York og er med sin kontrabas blevet kendt som "Israels Charles Mingus". På Godset i Kolding spiller han koncert med sin drømmekvintet Qantar, hvor han skubber til den moderne jazz, når han inkorporerer mellemøstlige og spirituelle toner fra sit hjemland Israel.

Sekretariatschef for Jazz i Trekanten, Karsten Bech, er begejstret over årets ambitiøse program:

- Jeg er meget stolt over, at vi både kan præsentere en række store jazznavne, som vil tiltrække inkarnerede jazzkendere fra hele Danmark, og samtidig et omfattende program, der når ud til et stort lokalt publikum, siger Karsten Bech i en pressemeddelelse.

Karsten Bech pointerer, at det er en stor fordel, at festivalen ligger sammen med Trekantområdets festuge og fortsætter:

- Vi har en enestående mulighed for at præsentere bredden i jazzen for de mange mennesker under festugen, og på den måde vise, at der findes jazz for enhver smag.