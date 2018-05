Jasmin er ny varehuschef i Kvickly

Grindsted: Jasmin Ticevic blev i 2015 ansat som souschef i Kvickly i Grindsted under daværende varehuschef, Claus Hviid.

Efter afstikkere til Silkeborg og Esbjerg er Jasmin Ticevic nu vendt tilbage til Kvickly i Grindsted - nu som varehuschef efter Jens Iversen, der er rejst til Nordborg.

Jasmin rejste fra Kvickly i Grindsted i 2017, da han blev souschef i Kvickly i Silkeborg, som er en større butik end Kvickly i Grindsted.

- Jeg rejste for at udvikle mig, mens jeg ventede på jobbet som varehuschef i Grindsted, siger Jasmin Ticevic.

Fra den 1. november 2017 og til 1. maj i år var han varehuschef i Kvickly i Broen i Esbjerg.

- Det lå inde i et center. Kvickly i Grindsted ligger mere til mig. Man får mere personlige relationer til kunderne, og det kan jeg godt lide, siger 36-årige Jasmin Ticevic.

Og han er glad for den modtagelse, som han har fået i Grindsted.

- Jeg er så overrasket over, hvor mange der har kommenteret det og budt mig velkommen tilbage. Det har rørt mig og bekræftet mig i, at det var rigtigt at vende tilbage. Og medarbejderne havde pyntet kontoret med flag og skrevet et personligt kort til mig, som jeg var nødt til at tage med hjem og læse, så rørt blev jeg, fortæller Jasmin Ticevic.

Han bor i Ringkøbing, og det bliver der ikke ændret på, da der kun er en lille times kørsel til Grindsted.

- Jeg bliver boende i Ringkøbing, hvor jeg har mine tre børn, der bor hos mig hver anden uge. Jeg har et godt samarbejde med min eks-kone og det fungerer fint. Ellers kunne jeg ikke have et job som det her, hvor jeg ofte møder tidligt og kommer sent hjem, siger Jasmin Ticevic.