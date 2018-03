Janne laver gerne mad til sine kolleger

- Det ser folk bare ikke. Jeg bliver frisk, når jeg går i køkkenet. Hvis jeg er stresset, er køkkenet stedet, hvor jeg stresser af, siger Janne Fledelius, der er hjemkundskabslærer på Vestre Skole. Snart drager hun til DM i hjemkundskab sammen med 7. årgang på skolen, men passionen for mad går langt ud over den mad, der bliver til i skolekøkkenet.

Men faktisk betyder det mindst lige så meget for hende selv som for dem, der er modtagerne.

Grindsted: Det hele er lidt omvendt med Janne Fledelius. Når tingene begynder at hobe sig op, så går hun i køkkenet og laver mad. Det ligner, at hun gør en hel masse for andre ved at lave mad og bage boller til sine kolleger.

- Det sker, når jeg tror, at jeg ikke lever op til andres forventninger, men det giver mig ny energi at lave mad, siger Janne Fledelius, der også har lavet madplaner og lister med indkøb til kolleger, der gerne ville tabe sig.

- På et tidspunkt skiftedes vi også til at spise middag hos hinanden - det gjorde vi to år i træk, og det var rigtig hyggeligt at besøge sine kolleger udenfor skolen, siger Janne Fledelius, der bliver presset, når en time ikke lige er gået som planlagt, eller tingene ikke er forløbet som forventet.

- Man er ikke helt tilfreds med skemalæggerne i år, for det er blevet planlagt sådan, at jeg ikke kan nå at putte maden i ovnen inden middagspausen, men det kørte hele sidste år, fortæller Janne Fledelius, der også har lavet en bolleklub, hvor hun bager boller til en flok kvindelige kollegaer en gang om ugen.

Bælgfrugter og bæredygtighed

Sundhed styrer dog ikke Janne Fledelius' madlyst, selvom den også fylder.

- Jeg skal for eksempel lave mad til et turbo-forløb med børn, der trænger til et ekstra løft for at blive uddannelsesparate. Her har jeg lavet en madplan, hvor de får forskelligt mad, siger Janne Fledelius, der selv har eksperimenteret med vegetarkost, og så er hun blevet meget inspireret af det fillipinske køkken.

- Min mand er fra Filipinnerne, men har boet i Danmark, siden han var fem, og hans søster har vist mig nye måder, fortæller Janne Fledelius, der i skolen også har haft forløb med bælgfrugter og bæredygtighed. Hun interesserer sig i det hele taget for at eksperimentere med maden:

- Kan man for eksempel lave is ud af bønner, og kan man få en burger til at smage som en rigtig burger uden kød - uden man opdager det?, spørger Janne Fledelius.

- Jeg er sikker på, at mad kan gøre en forskel. Det er nemt at se på børn, at de bedre kan holde koncentrationen, når de får rigtig mad, siger Janne Fledelius, der gerne tager sine egne børn med i køkkenet i hvert fald en gang om ugen.

- De har altid godt kunnet lide at komme med i køkkenet. Måske fordi de kan mærke min intention. Jeg brænder stærkt igennem på området og har en stor viden og lyst på området, og det kan de nok bare mærke.