- Det her er en drengedrøm, som skal prøves af. Det var også en drengedrøm at blive sælger, men nu har jeg prøvet det. Det er vinget af, og nu skal der ske noget andet, siger Jan Larsen, der sagtens kan mærke de mange kilometer, han har siddet i en bil i sin krop.

Vorbasse: Nu skal Jan Larsen pille og skrue i maskiner igen, og han skal også ud at køre i dem - og i det hele taget være langt mere fysisk aktiv, end han har været i de seneste 16 år. Han har netop taget hul på en ny tilværelse som selvstændig entreprenør. Ikke fordi han ikke var glad for jobbet som sælger, men fordi der skulle ske noget nyt.

Som selvstændig entreprenør vil Jan Larsen også have dage på campingpladsen, hvor han blandt andet vil stå for vedligehold. Arkivfoto: Chresten Bergh

Mere travlt på campingpladsen

- Jeg tror, det bliver fremtiden, og det er også det, jeg hører rundt omkring. De større firmaer kan ikke få lov til at ansætte. Det er nemmere at leje nogle ind og så sige farvel igen 14 dage efter, siger han - og det er egentlig win-sin for Jan Larsen:

- Jeg kan selv bestemme. Jeg har nogle kompetencer, som jeg kan udnytte, men der er også ting, som jeg ikke vil, og som jeg siger nej til, konstaterer Jan Larsen, der tilbyder forskelligt arbejde blandt andet indenfor reparationer, service og svejsninger.

Og han kender sin nye branche, for før han blev sælger, var han lastvognsmekaniker, hvor han også kørte med entreprenørmaskiner. Maskinerne har han på ejendommen i Gilbjerg. Dertil bliver Jan Larsen også en større del af Vorbasse Camping.

- Der har været nogle travle sæsoner, så det giver mening at hjælpe mere til og kunne lave noget selv, forklarer 48-årige Jan Larsen, der glæder sig til at hjælpe endnu mere til på campingpladsen.

- Børnene er flyttet hjemmefra, og så skal vi prøve det. Det er vigtigt at udleve de drømme, man har, for man ved jo ikke, hvor lang tid, man har, siger Jan Larsen.