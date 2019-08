Efter fire år som direktør for voksenområdet i Billund Kommune stopper Jan Møller Iversen ved udgangen af januar. Han vil i stedet begynde at læse på universitetet.

Billund Kommune: Om et lille halvt års tid vil der ske en udskiftning i direktionen i Billund Kommune. Her stopper Jan Møller Iversen, der er direktør for voksenområdet, og allerede i den kommende uge skal politikerne i økonomiudvalget diskutere ansættelsen af en ny direktør.

- Det er et par år siden, jeg sagde til Ole (Bladt-Hansen, kommunaldirektør, red.), at når min kontrakt udløber, vil jeg stoppe. Der er såmænd intet dramatik i det. Nu er der mulighed for, at jeg kan prøve at lave noget andet, så det vil jeg prøve, fortæller Jan Møller Iversen.

Og det er i høj grad noget andet - noget helt andet - som Jan Møller Iversen, der ved sin fratrædelse vil være 63 år, skal beskæftige sig med. Han vil nemlig stoppe med at arbejde og i stedet forfølge en stor interesse:

- Jeg har været chef i mange år, så nu vil jeg gå på pension og begynde at læse historie på Aarhus Universitet. Jeg vil have en kandidat i historie, siger han.