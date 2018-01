Jagten på rotter i Borgergade fortsætter

Rottejagten i Borgergade 17 i Grindsted fortsætter. Nu er der sat et vildtkamera op for at se på aktiviteterne weekenden over. Ny gift er spist, oplyser beboer.

Ole Johnsen, Billund Vand, bekræfter, at der er blevet sat et vildtkamera op på loftet, for netop på loftet bliver der ifølge rottefængeren på stedet ikke spist så meget af giften som andre steder.

- Rottemanden henter det på mandag. Jeg ville også gerne have sat flere fælder op, siger 60-årig Tove Lind Sørensen, der gerne så, at der skete endnu mere, da hun i syv måneder har døjet med rotter i sin lejlighed på 2. sal i Borgergade 17.

Grindsted: Rottebekæmpelsen i Borgergade 17 fortsætter. Det oplyser beboer Tove Lind Sørensen, der har fået ny gift sat op - og det er der allerede blevet spist en god del af. Dertil har hun fået sat et kamera op på loftet, som skal være der weekenden over og spotte eventuel aktivitet.

Sidste år blev der fanget ni rotter på en weekend i Borgergade 17. Hvor mange, der er fanget i alt, vides ikke, men ifølge Tove Lind Sørensen er det mange. Billund Vand oplyser, at de har været i lejligheden/ huset 26 gange på et år. Lejligheden under Tove Lind Sørensens lejlighed er netop blevet udlejet - lejer kendte ikke til rottesagen og er siden blevet informeret om det. Lejligheden er blevet gennemgået af Tove Lind Sørensen og den nye lejer, og de har ikke fundet spor fra rotterne her.

JydskeVestkysten skrev forleden om Tove Lind Sørensens boligforhold. På et tidspunkt var hun blevet meddelt af rottefængeren, at der ikke var flere rotter på adressen.

Ejer lægger på

JydskeVestkysten har endnu en gang forsøgt at få fat i udlejer, som er Rex Ejendomme ApS på Sjælland. Vi vil gerne spørge om, hvad firmaet fremadrettet vil gøre for at bekæmpe rotterne og vedligeholde bygningen. Vi ville også gerne spørge om, hvorvidt bygningen får en ny vicevært, efter at Grindsted Ejendomsservice, der ellers havde opgaven, gik konkurs før jul, men ejeren har afvist at svare på spørgsmål.

Det er udlejer, der har ansvaret for, at viceværtforpligtelsen bliver opfyldt - med eller uden vicevært, og at bygningen er i orden.