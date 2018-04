JM Malerfirma åbner en afdeling i Billund

Billund: Der hersker travlhed hos JM Malerfirma, der har hovedsæde i Vandel. Ikke mindst i Billund, hvor kundeplatformen til stadighed udvikler sig positivt.

- Vi har pt. 16 ansatte og dertil to, vi har lejet ind, og 9-10 af dem beskæftiger sig hver dag med opgaver i Billund. Både hos virksomheder og private, fortæller indehaver Preben Lindrum, der tilbage i 2001 købte halvpart i JM Malerfirma og i 2011 helt overtog virksomheden.

Og nu har han valgt at styrke virksomhedens position i Billund.

- Det er et faktum, at vi får flere og flere opgaver i Billund, og for at være på forkant med udviklingen, har vi valgt at købe og etablere en base på Hedegårdsvej 6. Det er en ejendom, der både består af en dejlig, moderne villa samt en hal på 100 kvadratmeter. Vi er i fuld gang med at indrette et lager i hallen, så vores medarbejdere, der virker i Billund, får let adgang til materialer, stiger osv., uden at skulle en tur omkring Vandel. Simpelthen for at spare tid og optimere servicen overfor kunderne, forklarer Preben Lindrum.

Med hensyn til villaen, er det meningen, at den skal lejes ud.

- Den er langt hen af vejen parat til at flytte ind i. Topmoderne med nye gulve, nyt pillefyrovn og meget andet, men vi skal lige have fikset et par småting i den, før den er helt klar. Faktisk har vi allerede en aftale med en lejer, der er ved at bygge hus i Billund, og som har brug for en midlertidig bolig i et halvt år. Men derefter vil det stå til rådighed for en ny lejer, siger Preben Lindrum.