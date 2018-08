Celina og Christoffer Særkjær etablerede Valentins Vinduespolering for et år siden, og det er gået hurtigt med at få opbygget en fast kundekreds.

- Jeg hjælper til med rengøringen, hvor der er behov for det. På den måde kan vi arbejde sammen, og det er det, som er sjovt og som vi gerne ville, og vi er rigtig gode til at arbejde sammen, siger Christoffer Særkjær, der hedder Valentin til mellemnavn.

Det er ikke kun vinduespoleringen, der er gået godt. Det er rengøringsdelen også. Så godt, at ægteparret har ansat Celinas lillesøster til at hjælpe til.

Grindsted: Da det unge ægtepar Celina og Christoffer Særkjær i august 2017 blev selvstændige med firmaet Valentins Vinduespolering havde de regnet med, at der ville gå et år før de havde fået en rimelig god kundekreds.

Celina Særkjær er 22 år. Hun er fra Grindsted, mens Christoffer Særkjær er fra Skive.Parret mødte hinanden på Færøerne og boede et par år i Herning inden de flyttede til Grindsted i 2016. I august 2017 etablerede de Valentins Vinduespolering, der klarer rengøringen for firmaer og vinduespudsning for både private og erhvervskunder.

Stadig underleverandør

Celina og Christoffer har kørt meget som underleverandør for andre firmaer, men parret håber, at de snart har så mange kunder selv, at det ikke bliver nødvendigt.

- Jeg er underleverandør for et firma endnu, hvor jeg har to weekender. Ellers er det mest vores egne kunder, og vi kan godt nøjes med det vi har nu. Det er heldigvis udelukkende faste kunder. Det gør det nemmere at planlægge, mener Christoffer Særkjær.

De fleste af Celina og Christoffers kunder er i Grindsted-området. Men de kører også til både Tarm og Varde og ordner vinduer og gør rent.

- Vi kører i en radius af cirka 35 kilometer fra Grindsted. Det gør det logistikken nemmere, siger Christoffer Særkjær.

Det er udelukkende erhvervskunder, som Valentins Vinduespolering har på rengørings-siden, mens det er mest private, der får pudset vinduer - ude og inde.

- Det er ikke målet af få en hel hær af ansatte. Måske en ekstra vinduespudser engang i fremtiden. Sådan som firmaet er nu, kan vi slappe af med det, og det er vigtigt for os, at vi har vores fritid. Firmaet er vokset på en måde, som vi ikke kunne have ønsket os bedre, så vi har bestemt ikke fortrudt, at vi blev selvstændige, siger Christoffer Særkjær.