Iværksætter-kvinder efterlyser lokaler i Billund

Billund ville være et fantastisk sted til spirende virksomheder, hvis der var lokaler, lyder det fra Maria Gustavsson og Sheridan Meadows, der har været godt gang i en international virksomhed i de seneste to år.

- Billund er faktisk et rigtig godt sted for folk, der stifter virksomhed. Her er et miks af danske og internationale mennesker, mange er veluddannede og har arbejdet mange forskellige steder, lyder det fra de to, der ikke ville tøve med at flytte til Billund - hvis det rigtige kontor til den rigtige pris dukkede op.

Billund: I Billund er der ikke ret mange kontormuligheder - faktisk er de svære at finde især til kreative virksomheder ifølge to iværksætterkvinder, designeren Maria Gustavsson og sælger Sheridan Meadows, der kommer fra henholdsvis Sverige og Australien. I de seneste to år har de arbejdet på designvirksomheden, Swedish Ninja, som har kontor i Spinderihallerne i Vejle - og netop sådan et sted efterlyser de i Billund. Og Maria Gustavsson forsikrer, at kommunen hurtigt vil tjene deres penge ind igen.

Vil være lokale

- Det ville være nemmere for os, og vi har ingen planer om at flytte herfra. Vores mænd har gode jobs på Lego, og her er trygt og godt for vores børn. Det ville ikke give mening at flytte, siger Sheridan Meadows, der ved, at der i det internationale miljø er mange medfølgende ægtefæller, der går rundt med en god forretningsidé.

At de to har fundet hinanden betyder, at Swedish Ninja har taget nogle store skridt ud i verden, og planen er, at virksomheden om fem år har 15 ansatte. Måske i Billund.

Hans Peter Folmann, direktør for Billund ErhvervsFremme er bevidst om, at der er et uforløst potentiale i Billund.

- Der ligger en stor gave i, at vi har den internationale skole og flere store virksomheder - der vil komme folk til med gode ideer, siger Hans Peter Folmann, der hele tiden har holdt på, at Billund skal have sit eget iværksætterhus - og han arbejder på sagen.

- Man kan altid være bagklog i forhold til, om man skulle have gjort mere tidligere, men vi er også en lille kommune, der bliver nødt til at agere fornuftigt og disponere midlerne.