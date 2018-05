Italiensk restaurant åbner i Hovedgaden

I løbet af få dage bliver Billund et spisested rigere. Det gamle posthus på Hovedgaden 32 i Billund er ved at blive indrettet som italiensk restaurant.

- Det bliver en café med et rigtigt restaurantkoncept, hvor du også kan få en mørbradbøf. Det bliver med et rigtigt italiensk køkken, og der er blevet ansat to italienske kokke, fortæller Bayram Celik, der i den nye restaurant vil komme til at fungere som tjener.

Billund: Inden længe er Billund blevet et spisested rigere. Ejendommen på Hovedgaden 32, som tidligere har fungeret som posthus og senest har været hjemsted for sportspubben Bazooka Bar og kaffebaren The Venue, bliver nu til en restaurant.

Billund mangler et sted

Ismet Celik åbnede helt tilbage i 1990'erne sit første spisested i Esbjerg, og i årene, der er gået, har han desuden drevet spisesteder i Bramming og Varde. Nu er tiden altså kommet til, at han åbner sit eget sted i Billund, for det mener han, at der er behov for.

Det er ikke kun restaurantdelen, hvor han ser et behov. På Bellini vil der blive tale om udeservering på arealet ud mod Hovedgaden. På den måde henvender stedet sig til flere og andre end blot dem, der skal have noget at spise.

- Jeg har arbejdet i Billund i 10 år, og jeg synes, at folk i byen mangler et sted, hvor de kan sidde udenfor og hygge sig. Så vi kommer også til at servere kaffe og øl, så de, der kommer forbi, kan sidde udenfor og få noget at drikke, siger Ismet Celik.