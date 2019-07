Is er der nok af: Følg med på isjagt i Grindsted midtby

- På cafeen satser vi på gode og lidt specielle desserter, og derfor synes vi ikke, at pindeis passer ind i vores koncept, siger Dorthe Christensen og tilføjer, at de til gengæld overvejer denne type issalg i deres pølsevogn, hvis der ellers kan findes plads til det.

Sandt er det, at byen ikke har haft en decideret isbutik siden "Fru Madsen" ved det centrale torv lukkede i 2013, men tænker man en anelse kreativt, er det ikke nødvendigvis et vilkår at gå ishungrende rundt i byens sommervarme.

Grindsted: Boghandler i Bog & Idé Brian Hansen har gennem de seneste tre uger fået over 50 henvendelser fra turister, som har svært ved at finde is i Grindsteds midtby.

For varmt til iskunder

Turen fortsatte til Bladcentralen på Birketorvet, hvor indehaver Benny Petersen både har Friskos almindelige udvalg af pindeis og en softicemaskine med flerfarvet og chokolade i isen.

På grund af for mange knuste ruder har han blændet dem af, så kiosken ikke ser helt så åben ud som tidligere.

Det har hjulpet mod hærværk, men til gengæld er der ifølge ham nok en risiko for, at nogle turister ikke får lyst til at kigge indenfor. Under alle omstændigheder er der fornuftigt gang i issalget, selvom det er lidt trængt lige i disse dage.

- Jeg sælger mest is, når det er mellem 20 og 25 grader, men lige nu er det for varmt for mange til at gå rundt i byen, og det mærker jeg, siger han.

I forvejen har han et såkaldt "A-skilt" stående ud for kiosken, og han overvejer at sætte et yderligere op helt ud mod Borgergade.