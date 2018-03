Iranske Neda arbejder gratis: Hun vil være lærer på en dansk skole

Neda Zaman vejleder her Emma Søgaard, som er rigtig glad for, at der er en ekstra hånd i matematiktimerne i hendes klasse. Foto: Lise Nørgaard

40-årige Neda Zaman er uddannet lærer i Iran og arbejder frivilligt og gratis på Hejnsvig Skole. At undervise står hendes hjerte nær, og hun vil knokle med det danske, så hun kan blive fastansat.

Hejnsvig: Neda Zaman, 40 år, er en kvinde, der forfølger sin drøm. Også selvom det betyder, at hun i en periode må arbejde gratis. Hun foretrækker at se på det som en investering på den lange bane. Om det tager to, tre eller fire år at lande det faste job som lærer på en dansk folkeskole betyder knap så meget, for det allervigtigste for hende er at gøre det, som giver mening for hende. I Iran arbejdede hun som matematiklærer, og det er drømmejobbet, hun går efter - nu på dansk. Hun har været i Danmark i snart fire år. - Vi er ikke flygtninge. Vi flyttede hertil, da min mand fik arbejde hos Davinci Development i Billund. Da firmaet gik konkurs, fik han arbejde hos Siemens i Vejle og siden i Aarhus, hvor han er maskiningeniør, fortæller Neda Zaman - på dansk. For det er det, det hele handler om. Det danske sprog, som skal sidde lige i skabet, hvis hun skal undervise som lærer.

Neda Zaman Neda Zaman bor i Billund sammen med sin mand og deres søn på seks år.Hun begyndte på Hejnsvig Skole i september sidste år i en fire ugers praktik. Efter den periode ønskede både ledelse og medarbejdere, at Neda Zaman skulle fortsætte, og planen er, at hun fortsætter skoleåret ud. Hun er på skolen 20 timer om ugen fordelt på fire dage.



Da hun er forsørget af sin mand i Danmark, har hun ikke ret til tilskud fra kommunen og modtager i øjeblikket ingen støtte fra det offentlige.



Dermed har det heller ikke kostet skolen andet end tid.

Forklarer på en anden måde Siden september sidste år har hun været på Hejnsvig Skole 20 timer om ugen - ganske gratis - som hjælpelærer i blandt andet 7. klasse. Her følger hun med en dansk matematiklærer og går bagefter rundt og hjælper eleverne - en hjælp, som 13-årige Emma Søgaard er meget glad for. - Neda er rigtig god til matematik. Vores lærer forklarer tingene på én måde. Han gør det meget kort og præcist, og det forstår jeg nogle gange ikke. Neda kommer med en mere dybdegående forklaring. For eksempel arbejdede vi forleden med nogle formler, og da en af de andre spurgte mig, hvordan jeg havde gjort, kunne jeg ikke huske det. Så vi spurgte Neda, og der fandt jeg faktisk ud af, at jeg selv havde løst opgaven forkert, forklarer Emma Søgaard, der er glad for den ekstra lærer i matematiktimerne. - Vi er 22 elever i klasserne, og der er flere af os, der har svært ved matematik, så ofte når vi ikke de lektier, vi får for, fortæller Emma Søgaard, der til gengæld gerne hjælper Neda Zaman med danske ord.