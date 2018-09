Interviews med borgere og virksomheder er starten på ny langtidsplan for Billund Kommunes udvikling

Derfor har kommunen engageret analysebureauerne Iris Group og Oxford Research til i resten af september og i oktober at lave interviews og sende spørgeskemaer ud for at få et analytisk grundlag til strategien.

Langtidsplanlægning

- Som byråd skal vi sætte retning for udviklingen i Billund Kommune. Vi har en opgave med at lave en planstrategi for fire år af gangen, og det skal vi i 2019. Men vi ønsker at gå endnu videre og lave en bredere strategi, der indeholder mål og vision for vækst og udvikling inden for erhverv- og turisme og velfærdsområderne, som rækker 10-12 år ud i fremtiden, forklarer borgmester Ib Kristensen i en pressemeddelelse.

- Vi håber, alle vil tage godt i mod, når de to bureauer henvender sig. Og de, som ikke modtager henvendelse, skal ikke være nervøse. Interview og spørgeskemaer er kun første runde i forhold til involvering. Når vi kommer til foråret 2019, vil vi igen lave en bred involvering og herefter kommer offentlig høring i maj 2019, siger Ib Kristensen.