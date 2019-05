Internationalt strandhåndboldstævne i Billund aflyses

Det var også planen, at der skulle holdes en stort internationalt strandhåndboldstævne, men det er skubbet til 2020 grundet for få tilmeldinger. Arkivfoto:Chresten Bergh

Der skulle også have været holdt et internationalt strandhåndboldstævne i Billund i starten af juni, men det er aflyst grundet for få tilmeldinger.

Billund: Det nye beachstadion ved Billund Idrætscenter skal ikke længere være vært for et stort internationalt strandhåndboldstævne i pinsedagene 7.-10. juni. Arrangørerne har således været nødt til at aflyse stævnet grundet for få tilmeldinger. Baggrunden for de få tilmeldinger er, at Det Europæiske Håndboldforbund har valgt at lægge deres finaler i samme weekend, og at nabolandene Norge og Sverige har en fælles landsholdssamling også i samme weekend. - Al den opbakning, vi har fået til det lokale stævne, har vi ikke fået til det internationale stævne. EHF lagde pludselig deres finaler i samme weekenden, så det vidste vi ikke, da vi lagde datoen, siger Per Uldal, der sidder i Beach Handball Billund-styregruppen.

Håber på 2020 Arrangørerne i Beach Handball Billund-styregruppen, som består af folk fra Billund IF Håndbold og Jydsk Håndbold Forbund kreds 6, håber dog, at det lykkes at holde arrangementet næste år - og man er derfor allerede er i gang med at sikre, at der ikke ligger flere strandhåndboldstævner i samme weekend i 2020. - Så vi venter med at melde en dato ud, før vi ved mere, men vi vil gerne lægge dagen omkring grundlovsdag, hvor vi har det lokale stævne, siger Per Uldal. Billund Kommune havde givet til sagn om 600.000 kroner i støtte til det internationale stævne. Pengene bliver nu ikke brugt i år, men arrangørerne håber, at kommunen er indstillet på at hjælpe næste år.