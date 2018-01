International jobmesse skal få flere på arbejdsmarkedet

Billund Kommune: En messe skal være med til at få endnu flere udenlandske borgere i job. Det er baggrunden for en jobmesse, hvor internationale borgere, som mangler et job, og virksomheder, som mangler medarbejdere, kan få chancen for at blive sat sammen. En messe, som Billund Kommune arrangerer i samarbejde med nabokommuner og en ekstern organisation.

- Vi laver en messe sammen med organisationen World Live Stay og Kolding og Vejle Kommuner. Det skal være en mulighed for internationale borgere og virksomheder at møde hinanden, fortæller Antje Niklas, international jobkonsulent i Billund Kommune.

Jobmessen kommer til at finde sted om formiddagen torsdag den 19. april i Spinderihallerne i Vejle.