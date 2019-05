Troels Ravn (S) opnåede ikke valg i 2015 trods et større personligt stemmestal end Christian Rabjerg Madsen, der kom ind. Troels Ravn finder det problematisk, at hans eget parti flere steder opstiller såkaldte skyggekandidater - altså kandidater, der er opstillet uden noget reelt ønske om at blive valgt. Arkivfoto: Ludvig Ditmann

Troels Ravn (S) er frustreret over, at hans eget parti flere steder stiller med såkaldte skyggekandidater - altså kandidater, der ikke ønsker at blive valgt, men i stedet støtter en anden kandidat. Det er et demokratisk problem, mener han.

Valg: Folketingskandidaterne, som den 5. juni skal forsøge at vinde kampen om vælgernes kryds, er oppe mod en lang række kandidater fra andre partier. Men et lokalt folketingsmedlem, Troels Ravn (S), føler, at han også er oppe mod kræfter i sit eget parti. Troels Ravn er opstillet i Vejen-kredsen, og han finder det urimeligt, når han ser, at hans eget parti i Kolding i praksis har slået to valgkredse sammen. I Kolding Syd opstiller Christian Rabjerg Madsen, der i forvejen er medlem af Folketinget, mens Ove Jensen, som er opstillet i Kolding Nord, har tilkendegivet, at han trods sin status som kandidat ikke ønsker valg, men i stedet bakker op om Christian Rabjerg Madsen. - Vores partis regler siger højt og tydeligt, at der skal være rigtige kandidater i alle kredse, og det kan man sætte spørgsmålstegn ved, om der er. Jeg ved godt, at Ove Jensen er et rigtigt og levende menneske, men han er tydeligvis ikke kandidat, siger Troels Ravn.

Overrumplet af valgmatematikken Ved valget til Folketinget i 2015 blev Troels Ravn (S) taber i et spil, hvor den store valgmatematiske lommeregner måtte i brug, inden det stod klart, hvem der var valgt.



Selvom Troels Ravn var gået frem i antallet af personlige stemmer i forhold til valget 2011, og selvom han fik flere stemmer end partifællen Christian Rabjerg Madsen fra Kolding, var det sidstnævnte, der på grund af den indviklede valgmatematik endte med at opnå valg.



Blot et halvt år efter valget kunne Troels Ravn dog igen skrive folketingsmedlem på visitkortet. Det skete, da partifællen Bjarne Corydon nedlagde sit mandat og dermed gjorde plads til førstesuppleanten, som var netop Troels Ravn.

En ekstra modstander Ved valget i 2015 fik Troels Ravn med flere personlige stemmer (5.891) end Christian Rabjerg Madsen (5.201), men alligevel var det på grund af en meget indviklet valgmatematik sidstnævnte, der opnåede valg. - Det er en ekstra modstander, at jeg er oppe mod skyggekandidaten. Det er sagt på jysk træls, at jeg kan få 700 flere personlige stemmer end Christian Rabjerg Madsen og alligevel ikke blive valgt. Det var der også mange, der ikke kunne forstå, siger Troels Ravn og understreger, at der ikke er tale om personligt brødnid mellem ham og Christian Rabjerg Madsen. Tværtimod har de to socialdemokrater et godt samarbejde i Folketinget, og på lokal plan har de ved flere lejligheder samarbejdet om at føre valgkamp, påpeger han.

Bryder etiske regler Socialdemokratiets interne regler siger, at alle kredse skal have en rigtig kandidat, og at kandidater kun må føre valgkamp i andre kredse efter forudgående aftale. Men Troels Ravn føler ikke, at alle overholder reglerne. - Så længe der findes skyggekandidater, giver jeg ikke meget for de etiske regler, for så har man selv ikke levet op til den første af de etiske regler; at der skal være rigtige kandidater i alle kredse, siger han. Også andre steder end Kolding - blandt andet Tønder og Hedensted - stiller Socialdemokratiet med en såkaldt skyggekandidat.