Integrationsteamet er klar til at rykke

Kort efter udspiller netop dette sig for øjnene af journalist og fotograf: Jensitta Kinder synes, at så mange som muligt af hendes medarbejdere skal med på fotografens billeder. En enkelt telefonopringning skal der til, og i løbet af ti minutter har en ivrigt talende og leende flok flyttet sig fra rådhuset til Kompetencencentret.

- Det er et fantastisk team, som altid er klar til at rykke, siger hun.

Med Billund Kommunes ambition om at sætte borgeren i centrum og med projekt "Sammen finder vi ud af det" synes hun, at det lå lige for at bryde silotænkningen ned, så myndighedspersonerne for eksempel også prøvede at undervise. At det er gået ret så glat tilskriver Jensitta Kinder den indstilling, som hersker i hele teamet.

- Den skarpe opdeling mellem udfører og myndighed skaber afstand. På den her måde får man en anden relation til borgerne. Man kan bedre se mennesket bag, siger teamleder Jensitta Kinder, der med tilfredshed noterer, at den vej har vist sig også at give resultater: Der er sket en markant stigning i det antal borgere, der er kommet i job eller uddannelse, siden Billund Kommune tog opgaven hjem.

Mennesker, som er nået frem her til Billund Kommune, er mennesker med mange kompetencer. Det er vigtigt at have respekt for dem, at se dem. De er ikke kun modtagere af integrationsydelse.

Integrationsteamet består af 11 medarbejdere og er i gang med at blive mindre. Det sker i takt med, at kommunen modtager færre flygtninge, og flere kommer i job og uddannelse.Teamet hjælper lige nu 112 borgere på integrationsydelse. Derudover hjælper man cirka 20, der er selvforsørgende. - Det er meget vigtigt at fastholde de mennesker, der er i job eller uddannelse. Så vi står også til rådighed der, selv om vi ikke er forpligtet af loven, siger Jensitta Kinder.

Bedre til jobbet

Der kunne have været modstand mod at prøve noget nyt, men det har der ikke været meget af blandt de 11 i teamet.

Rådgiver Heidi Henningsen oplever, at hun har fået en tættere kontakt med borgerne, efter at hun har også underviser på Kompetencecentret. Hun har været socialrådgiver i 11 år, heraf fire i Billund Kommune.

- Så det har været fedt at få lov at prøve noget nyt og udvikle mig fagligt, siger hun.

Hendes kollega Annemette Mikkelsen er ikke i tvivl om, at rådgiverne er blevet bedre til deres job ved at flytte sig ud, hvor de har muligheden for at møde folk ved kaffeautomaten i stedet for bare på den anden side af et skrivebord.

- Relationen gør det nemmere at lave en rigtig vurdering af, hvad folk har brug for. Vi får en større forståelse for borgerne, mener hun.