Integrationsklassen fortsætter - men DF stemte imod: - Voksne har selv ansvaret for at få motion

DF kom i mindretal, da unge- og kulturudvalget stemte for at lade integrationsklassen fortsætte med det nuværende tilbud. Her er der idræt ved siden af den teoretiske undervisning.

- Det handler i høj grad også om dansk kultur og om at lære at begå sig her i vores uddannelsessystem, forklarer Per Weile Bak.

- Vi har endnu ikke afsluttet nogen, men håber, at en kan gå til 9. klasseeksamen til jul. Vi havde prøveeksamen før sommerferien, og den gik over al forventning. Så der er nogle af de unge, som har rykket sig markant, siger Per Weile Bak, leder af Billund Kultur- og Ungdomsskole, der har ansvaret for den specielle klasse.

Integrationsklassen er for unge voksne, flygtninge og andre udlændinge, som ikke umiddelbart kan komme i gang med en ungdomsuddannelse, enten fordi de ikke har lært nok dansk, eller fordi de har andre problemer, som forhindrer dem i for eksempel at gå i gymnasiet. Det skal integrationsklassen, som lige nu har 13 elever, rette op på.

Grindsted: Integrationsklassen på Vestre Skole i Grindsted bliver gjort permanent. Det er i hvert indstillingen fra unge- og kulturudvalget, efter at klassen nu har eksisteret i et helt skoleår.

Ungdomsskolen står for integrationsklassen, som har til huse på Vestre Skole.. Lige nu overvejer man at flytte klassen til 10. klassecentret i Tinghusgade, så eleverne kan blive del af et mere alderssvarende miljø. 13 elever går i klassen nu. Eleverne kan gå i klassen i op til to år. Målet er, at de kan bestå folkeskolens afgangsprøve og herefter gå videre i en ungdomsuddannelse. Klassen er for elever på 18-25 år med en anden etnisk baggrund end dansk.

DF stemte imod idræt

Et flertal af politikerne i unge- og kulturudvalget mener, at Billund Kommune skal lade klassen fortsætte med det nuværende tilbud. Udover blandt andet en masse dansktimer indeholder tilbuddet også to timers idræt om ugen. Det sker for at give dem en afveksling i den ellers meget boglige hverdag samt mulighed for at opleve dansk fritids- og foreningskultur.

Det er dog ikke kommunens opgave at betale for idræt, mener Dansk Folkepartis medlem af udvalget. Han synes, man skulle have valgt en lidt billigere model.

- Jeg kan forstå, at vi skal stå for idræt, når der er tale om børn. Det kan de ikke selv styre. Men det her er voksne. De må selv tage ansvaret for at få sig rørt, mener Mogens Jørgensen.

Økonomiudvalget afgør sagen på et kommende møde