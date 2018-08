Ingrid instruerer åbningsdansen til Trekantområdets Festuge med 370 børn

Her har Ingrid Kristensen i den seneste tid - sammen med sine fire dansere - øvet med 240 børn fra BillundSkolen, 120 børn fra Billunds Internationale Skole og 13 børn fra balletskolen i alderen fra seks til 13 år. Alle er de med i forestillingen med det overordnede tema "at se" til åbningen af Trekantområdets Festuge og de internationale børnekulturdage i Billund.

Billund: 52-årige Ingrid Kristensen er et internationalt og efterspurgt talent. Hun er konceptudvikler, instruktør og koreograf. Hun har haft sit eget kompagni i 24 år i Odense og har 50 store værker bag sig. Et værk kan sammenlignes med at lave en film - og majoriteten af dem, der gør det, laver én hvert andet eller tredje år, så Ingrid Kristensen har været en travl kvinde, for indimellem har hun også lavet alt muligt andet. Hun har været vidt omkring med store og små forestillinger - i USA, Kina, Syrien og Europa, og hun modtog i 2016 H.C. Andersens pris. Hun har levet et liv og har et CV, som er de færreste forundt, og nu er hun i Billund.

Ingrid Kristensen er født i Argentina, men været bosat i Danmark siden 1987.Hun har en 10-årig uddannelse på Den Nationale Balletskole i Buenos Aires og har arbejdet med dans hele sit liv. Hendes arbejde kendetegnes af hendes mod på udforskning. Hun betræder ofte 'ny jord' ved at udvikle, iscenesætte og instruere forestillinger uden for det traditionelle scenerum, og hendes arbejde bygger bro mellem genrer. På minimalistisk vis koreograferes stemningsbilleder, der har noget på hjerte. Det poetiske, det sensuelle og den naive humor går gennem værkerne som en rød tråd. Hun har siden 1994 koreograferet, instrueret og iscenesat et utal af værker: Soloer, ensembler og større set-ups, bl.a. til operaer, performances, sportsbegivenheder, site specifics, teatre og cirkusforestillinger - disse både i Danmark og i udlandet. Læs mere om Ingrid på ingrid-kristensen.dk.

- Jeg tror, det er en respekt og en kærlighed for faget. Ja, jeg er dygtig og har en stor erfaring, men det jeg er og kan er allermest en gave, jeg kan dele med andre, hvor jeg kan lukke op for skaberkraften og kreativiteten. Det er lidt ligesom, hvis man har et godt brød. Det bliver bedre af at dele det med andre, smiler Ingrid, der har gjort Lego Houses trapper til forestillingens scene.

JydskeVestkysten møder Ingrid Kristensen ved Lego House. Hun er en spinkel kvinde med rank ryg, grå stænk i det udslåede hår og oprigtigt nærvær og er helt med på, at interviewet skal foregå udenfor i skyggen ved et bord under restauranterne, hvor det hele er lidt roligere.

Sokkedans

Forestillingen handler om "at se".

- Det er faktisk et ekstremt relevant tema. Især for børn er det at blive set helt fundamentalt. Bliver et barn ikke set, ja, så eksisterer det ikke. Så er det ikke. I forestilligen leger vi også med det modsatte, ikke at se, som kan relatere sig til mange ting i vores tid - for eksempel til brugen af telefoner, siger Ingrid Kristensen, der elsker at kombinere det professionelle udtryk og arbejdet med børn.

- Der opstår noget andet. En spontanitet, en udtryksglæde og danseglæde på et helt andet niveau, og forestillingen er indrettet, så børnene både kan være tilskuere og udøvende på samme tid, forklarer Ingrid Kristensen, der forleden fik et lidt andet syn på sin egen forestilling i mødet med en dreng fra 0. klasse:

- Vi arbejder med nogle strømpesokker på armene, og jeg spurgte ham, hvad forestillingen handlede om, og han svarede, at det var en sokkedans. Børn er selvbestemmende, og det er fantastisk, lyder det fra Ingrid Kristensen, der har det mål med forestillingen at gøre den til en stor oplevelse. For både børn og voksne.