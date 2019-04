Ingers have: Det, man selv har skabt, må ikke gå til

De første mange år sammen med sin mand, Kaj, og efter at han døde for ni år siden, alene. Hun kan selv klare det hele - lige bortset fra den lange bøgehæk, som hun får hjælp til.

Grindsted: Inger Gammelgaard Sørensen har en parcelhushave på cirka 900 kvadratmeter, men den ligner ikke de fleste andres. Engang var her både græsplæne og blomsterbede, men i dag er græsplænen væk, og overalt stikker faconklippede træer og buske frem mellem sjældne stenbedsplanter, hostaer og rododendron. Inger Sørensen er ikke den, der går i haven og henter en buket. Det bliver højest til juleroser, som kan pynte på et fad. Inger Sørensen kan lide at anlægge og vedligeholde, og det har hun gjort i 42 år.

Kantklip med saks

At slippe af med græsset har vist sig at være noget af en lettelse. For fem år siden nedlagde Inger Sørensen den sidste del af græsplænen. Dermed var det slut med at klippe og gøde og holde ved lige.

- Der er rigtig meget arbejde med en græsplæne. Jeg klippede kanter to-tre gange hver uge - med en køkkensaks. Når jeg havde gødet, måtte man helst ikke gå på den, så den gav faktisk mange problemer. Jeg har aldrig fortrudt, at jeg fik den fjernet, siger hun en regntung martsdag ved køkkenbordet.