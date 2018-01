Ingen vil være med i MUK. Nu holder koret pause

MUK, Musikskolens Ungdomskor, holder på grund af faldende tilslutning pause. Kulturskolen og folkeskolerne har dog flere spirekor i gang og håb om, at man igen engang kan få et kendt ungdomskor i Billund kommune.

- Medlemmerne bar de røde bluser med stor stolthed, og Grindsted blev kendt viden om for sine vokale kompetencer. Lokalt opførte koret i årene fra 1985 - 2013 15 store shows i Kulturhuset, Grindsted, som i de mange store år blev set af næsten 3.000 betalende tilskuere. Fra dette arbejde er der udsprunget rigtigt mange unge mennesker, som er fortsat i kunstneriske livsbaner i en stor vifte af humanistiske jobs i hele landet - samt også i Kulturskolens lærerstab, skriver Stig Møller opfordrer til, at kulturskolen sørger for at "få taget hånd om det vokale. Det haster."

Han ærgrer sig over, at det kor, han selv etablerede for over 40 år siden, ikke rigtig findes mere.

Kulturskolen har i samarbejde med skolerne spirekor for børn i 0.-2. klasse på følgende skoler: Vorbasse (to kor), Lynghedeskolen, Sdr. Omme Skole og Filskov Friskole.Der er juniorkor for børn i 3.-5. klasse på Vestre skole samt maxikor for børn op til 14 år på Kulturskolen

- MUK tager en pause lige nu, for vi har gennem nogen tid oplevet en faldende tilslutning. Det er jeg også selv ked af. Så der er pause nu, indtil vi får samlet nok unge mennesker sammen til, at vi kan have et kor. Og vi gør rigtig meget ude i skolerne, siger han.

Fødekæden er i gang

Det kommer dog til at tage fem til ti år, før de børn, som i dag går i kor på skolerne, vil være klar til at være med i et nyt ungdomskor.

- Det er lykkedes os at danne rigtig mange spirekor på skolerne i forbindelse med den åbne skole, men børnene er jo små endnu, så det tager tid. At vi har fået faldende tilgang til MUK gennem årene handler blandt andet om, at der har været et stort hul i kortraditionen på skolerne. Det er vi i fællesskab ved at genoprette, og på den måde får vi en fødekæde, så de unge forhåbentlig vil blive ved med at synge, siger Per Weile Bak og tilføjer:

- Det er ikke alt, der kan blive ved med at vokse. Nogle gange må det gå den anden vej, og så opstår der måske noget nyt. Nu har vi gjort det grundlæggende for at starte en ny kortradition.