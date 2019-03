Sdr. Omme Borger & Erhverv har igen problemer med at finde folk til bestyrelsen. Økonomien er ellers god med mulighed for nye tiltag. Nu risikerer årets sankthansfest at gå op i røg.

- Det er kritisk for foreningen og tankevækkende, og jeg er skuffet over det fremmøde. De 14 er dem, der altid dukker op, når der skal stilles et hold, siger han.

Sdr. Omme: Kun 14 personer mødte frem, da Sdr. Omme Borger & Erhverv mandag aften holdt generalforsamling. Tre nye skulle vælges til bestyrelsen, og det kunne ikke lade sig gøre med det fremmøde. Dermed er foreningen, der for nogle år siden samlede byens to gamle foreninger, handelsforeningen fra 1945 og håndværker-borgerforeningen fra 1934, igen i krise - mandskabsmæssigt.

Sdr. Omme Borger & Erhverv indkalder i løbet af kort tid til en ekstraordinær generalforsamling. Der skal vælges tre nye bestyrelsesmedlemmer og to suppleanter.. Formanden forventer at kunne holde den ekstraordinære samling inden påske og dermed at have foreningens fremtid afklaret inden da.

Solid økonomi

Økonomisk går det ellers godt i foreningen, der nu har cirka 200 betalende medlemmer, heraf 24 fra handels- og erhvervslivet i byen.

- Samlet set kom Sdr. Omme Borger & Erhverv ud af 2018 med et større overskud end 2017, så økonomisk er forening meget sund. Det er ikke meningen, at vi skal "puge penge sammen", så der er midler til at lave flere gode ting. Nu skal der bare nogle hænder til, siger Søren Nielsen, der selv overvejer at vende tilbage på et senere tidspunkt. Han har været med i fire år og betragter blot sin egen afgang som en pause.

- Jeg brænder virkelig for det her arbejde, men lige nu går jeg konstant rundt med dårlig samvittighed, siger Søren Nielsen og understreger, at han fortsat vil gå til hånde og blandt andet gerne vil stå for at skrive til byportalen sdr. omme.dk