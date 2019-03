Ingen klager over udlejere i Billund: - Det er første gang, det er sket

Ikke i et eneste tilfælde i 2018 måtte Beboerklagenævnet tage stilling til en sag fra Billund Kommune. Huslejenævnet har behandlet samme antal sager som i de foregående år.

Billund Kommune: Noget tyder på, at boligselskaberne i Billund Kommune behandler deres lejere pænt. I hvert fald har Beboerklagenævnet, som tager sig af tvister mellem lejere og boligselskaber, i hele 2018 ikke haft en eneste sag fra Billund Kommune.

- Det er første gang, det er sket. Normalt plejer vi da at have nogle sager om året, siger Johan Evensen, der er formand for både Beboerklagenævnet og Huslejenævnet i Varde og Billund Kommuner.

De seneste år har der typisk været en håndfuld sager årligt fra Billund Kommune at tage stilling til. Hvorfor der pludselig ikke er nogle, har Johan Evensen svært ved at give et godt bud på.

- Det betyder meget, hvordan forholdene er mellem lejer og udlejer. I Grindsted har vi tidligere haft nogle sager, hvor parterne hurtigt er kommet op at toppes, men det er overstået nu, siger han.