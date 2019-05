Grindsted: Det er Netto - eller rettere Salling Group - der ejer bygningen i Vestergade 22, hvor Netto har ligget i de seneste 17 år.

Der er i øjeblikket ingen konkrete planer for bygningen, men udviklingsdirektør i Salling Group, Carsten Madsbjerg oplyser, at der har været ført forhandlinger med en mulig lejer, men at der intet konkret er kommet ud af forhandlingerne endnu.

Salling Group ejer også en bygning i Give, der står tom.