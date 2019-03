Billund: Den store diskussion om en kommende udvidelse af Grenevej i Billund er endnu ikke forbi. Der var ellers lagt op til, at den meget lange diskussion skulle have sin endelige afgørelse ved det førstkommende byrådsmøde, der finder sted den 12. marts, men det er nu udsat.

Politikerne i teknik- og miljøudvalget har behandlet sagen, og her blev det besluttet at sparke den endelige beslutning til hjørne. Årsagen er, at man vil høre mere om, hvorvidt det kan være en økonomisk fordel at gøre vejen knap så stor, som der foreløbig er lagt op til.

- Vi har sendt sagen retur til forvaltningen for at få undersøgt, hvad vi eventuelt kan spare, hvis vejen ender med at blive lavet i en bredde på 7 meter eller måske 6,5 meter i stedet for de 7,5 meter, der er lagt op til nu, siger Per Nyhus (DF), der er formand for teknik- og miljøudvalget i Billund Kommune.