Inge Ib er årets æresjyde

Sdr. Omme: Hele vejen ned langs med Sdr. Omme Kro var der fyldt med boder med al slags kræmmeri, flagene vajede gennem byen, og mange gæster havde gjort stop for at se, hvad der foregik.

Lørdag holdt foreningen Borger & Erhverv årets sidste kromarked, og traditionen tro var der et ekstra punkt på programmet: Kåring af årets "æresjyde".

Hæderen gik til Inge Ib Pedersen, i daglig tale bare Inge Ib, for en utrættelig indsats i en stor del af de 55 år, hun har boet i byen:

Hun har været aktivitetsmedarbejder på Omme Centret og har i en alder af 75 år allerede haft 12 år som frivillig, efter at hun stoppede på arbejdsmarkedet. Hun driver fortsat den lokale aftenskole og har gjort det i 44 år. Desuden har Inge Ib siddet i byrådet, og for alt det havde Hans Tüchsen syntes, at hun skulle hædres. Det var Søren Nielsen, formand for Borger & Erhverv, helt med på - især da det gik op for ham, hvem Inge Ib er:

- Du erkendt for at have dine faste meninger og stå ved dem. Du får gode ideer og fører dem ud i livet samt hjælper andre med at føre deres ideer ud i livet. Du får tingene gjort, du gør en forskel, og mange mennesker bliver glade, sagde han blandt andet i sin tale til Inge Ib.