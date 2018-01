Indsatte mangler selskab: Vil du være besøgsven i fængslet?

I Statsfængslet i Sdr. Omme sidder indsatte, som ikke ret tit oplever at få besøg fra familie og venner. Derfor vil Røde Kors nu oprette et korps af frivillige besøgsvenner, som kan besøge de indsatte.

Sdr. Omme: Rundt omkring i fængslerne sidder indsatte, som er alene og føler sig ensomme. Det er også tilfældet i Statsfængslet ved Sdr. Omme, og det vil Røde Kors gerne gøre noget ved. Organisationen er derfor gået på jagt efter frivillige besøgsvenner, som kan tage på besøg hos nogle af de indsatte. - Det handler om, at de indsatte kan have et vindue ud mod verden og en helt almindelig menneskelig relation, siger Anne-Karen Ursø, som er udviklingskonsulent hos Røde Kors. I Statsfængslet ved Sdr. Omme vurderer ledelsen, at frivillige besøgsvenner vil kunne gøre stor gavn. - Vi har nogle indsatte, som ikke får ret meget besøg og som vil have stor gavn af besøgsvenner, siger fængselsinspektør Thorsten Laursen. - Det kunne være en god adspredelse for nogle af de indsatte, som ikke får ret meget besøg, at have mulighed for at snakke med nogle mennesker, som ikke er ansatte i fængslet. Det vil give dem nogle andre impulser, siger han.

Vil du være besøgsven? Vil du være besøgsven?Så kontakt udviklingskonsulent i Røde Kors Anne-Karen Ursø på telefon 22 60 02 49 eller via mail-adressen ankar@rodekors.dk

Er upartisk I alt vurderer Anne-Karen Ursø, at Røde Kors vil få brug for 10-12 frivillige besøgsvenner, som kan tage på besøg hos nogle af de indsatte i Statsfængslet. De frivillige besøgsvenner skal igennem en sikkerhedsgodkendelse, og når det er sket, vil de - i modsætning til de ansatte i fængslerne - have den fordel i forhold til de indsatte, at de er helt upartiske over for de indsatte. - Når man kommer som besøgsven, er man ikke involveret i nogen sag, så man behøver ikke føle nogen skyld eller skam. De indsatte behøver heller ikke fortælle, hvorfor de sidder der. De frivillige kommer helt blanke og ved bare, at de skal møde et andet menneske og have en helt normal samtale om normale emner, siger Anne-Karen Ursø.

Skal være rummelig Det er tanken, at de frivillige besøgsvenner skal på besøg hos en indsat hver anden uge. Hvad, der skal foregå i løbet af et besøg, er helt op til parterne. Det kan spænde over alt lige fra at spille skak, læse aviser eller føre en ganske almindelig samtale om et tilfældigt emne, der er oppe i tiden. Derfor er det også vanskeligt at definere, hvilke evner en person skal være i besiddelse af for at være velegnet som besøgsven. Visse menneskelige kvaliteter er der dog behov for. - Man skal kunne lytte og være rummelig, og man skal være forberedt på at møde mennesker, som måske er helt anderledes end en selv, siger Anne-Karen Ursø. Én ting, som er fastlagt, er, at de frivillige besøgsvenner skal være mindst 25 år gamle. - Det er efter aftale med Kriminalforsorgen, for det kræver nok lidt modenhed at være besøgsven. Man må gerne have lidt robusthed med sig og selv have oplevet nogle ting i livet, siger Anne-Karen Ursø. I 2017 fik i alt 266 indsatte i danske fængsler besøg af i alt 202 frivillige besøgsvenner fra Røde Kors. Der har ikke tidligere været en besøgsordning i Statsfængslet ved Sdr. Omme, men erfaringer fra øvrige steder har vist, at ordningen kan have en positiv effekt på de indsatte.