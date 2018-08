Brandvæsenet i Billund Kommune har haft to kæmpeindsatser allerede denne sommer. Den seneste i Lundgård Plantage blev besværliggjort af både varmen og logistikken i skoven, så nu ser indsatsleder Torben Ravn gerne, at der ikke kommer flere.

- Grindsted og Billund var til brand i forvejen. Vi havde været til markbrand, så alt vores udstyr var ude, og bilerne tomme for vand. Da alarmen lød, var vi lige knap færdige, så folkene lynpakkede det beskidte udstyr på stedet. Der knoklede de virkelig en vis legemsdel ud af bukserne. Og det var i 32 graders varme, at det foregik, siger Torben Ravn.

- Nu vil vi meget gerne, at vi ikke får flere af den slags. Denne her og Randbøl Hede, så behøver vi ikke flere. Det trækker tænder ud, siger Torben Ravn, indsatsleder i kommunen fra TrekantBrand.

Første gang var under branden på Randbøl Hede i maj, og anden gang var her sidste weekend, da der var brand i Lundgård Plantage.

Lundgård: Brandvæsenet i Billund Kommune har indtil videre været på overarbejde denne sommer. Ikke bare har man rykket ud rigtig meget på grund af tørken - i to tilfælde har brandene været så store, at det har krævet massiv assistance udefra og flere dage til at slukke flammerne.

- Hvis ilden nåede at krydse den, ville vi få et kæmpe logistik problem. Så ville vi være blevet skåret over i to, og så ville den være nede på engen ved åen. Der ville vi ikke kunne komme ned, og så ville den faktisk have fri adgang til Baldersbæk Plantage, hvis den sprang over åen. Og Baldersbæk Plantage er cirka fire gange så stor som Lundgård. Så det måtte ikke ske, fortæller Torben Ravn.

Lundgård Plantage er bygget op med én gennemgående vej, Lundgårdvej, fra Donslund til Stenderup igennem skoven. Den er helt central, og derfor satte indsatslederen hårdt ind på at stoppe ilden fra at krydse vejen.

Han var kørt i forvejen ud til Lundgård Plantage for at danne sig et overblik over branden.

Sent fredag aften kom branden endelig under kontrol. Lørdag, søndag og mandag handlede om at efterslukke.

- Sådan en skovbrand må ikke komme op i trætoppene. For så bevæger den sig lynhurtigt fra trætop til trætop på grund af vinden. Den var der oppe et par gange, men det lykkedes os at slå den ned igen. Alle folk var beredt på, at man kiggede op og bagud, beretter Torben Ravn.

Indsatsen blev ikke gjort nemmere af, at vejene i skoven var så smalle, at to lastbiler ikke kunne komme forbi hinanden. Desuden var der risiko for, at ilden kunne kravle op i trætoppene.

Stor fordel med TrekantBrand

I mellemtiden havde indsatslederen bedt om mere hjælp fra TrekantBrand.

Cirka 100 mand var nemlig på arbejde i skoven, og det havde drænet området for brandfolk.

- Billund Kommune kører højsæson med turister, så vi havde behov for, at der var nogle tæt på. Så man flyttede simpelthen et slukningstog fra Kolding til Billund. Det er så dejligt for mig. Jeg kan bare melde det ind, og så er der en hel ring af folk bag alt det her, som sørger for, at ting går op. Det er fordelen ved TrekantBrand. Vi skulle nok havde fået backup før sammenlægning, men det er meget nemmere i dag, siger Torben Ravn.

Han har kun stor ros til overs, for de mange brandfolk, som var på arbejde i skoven på grund af omstændighederne, som både var umenneskelige og farlige.

- Jeg tror aldrig, jeg se set folk svede så meget, som under de dage. Man var drivvåd under branddragten, og den er jo nødvendig som beskyttelsesudstyr. Man kan ikke andet end blive lidt stolt over at arbejde med folk, der både kan, vil og tør lægge kræfter i at slukke sådanne naturbrande. Det er ikke for folk med sarte nerver. Folkene måtte skippe udstyret en gang i mellem og trække sig tilbage på grund af ilden, men så er det fremad igen hurtigst muligt. Det er fornemt, vi har sådan nogle folk, siger han.