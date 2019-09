Billund: Indbrudstyve har stjålet en græstrimmer, en opvaskemaskine og et højtaleranlæg fra et fritidshus på Rubjergvej ved Risbøl. Tyvene er komment ind via et af fritidshusets vinduer. Sydøstjyllands Politi er overbevist om, at indbruddet er sket den 17. september.