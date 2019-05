Bøvl: Mandag formiddag har en indbrudstyv været på arbejde omkring Bøvl, hvor der er begået indbrud i en landejendom på Bøvlvej.

Indbruddet er sket mellem klokken 7.30 og 12.30, hvor tyven er kommet ind ved at bryde et vindue op med et koben. Tyven har efterfølgende været rundt i hele huset for at rode skuffer og skabe igennem, oplyser politiet.