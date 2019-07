Indbrudstal fra andet kvartal dykker markant i Billund Kommune

Billund Kommune: På landsplan er der færre tyve på spil i private hjem end i mange år, og tendensen kan også ses i Billund Kommune.

Det er den positive konklusion på de seneste indbrudstal fra Danmarks Statistik, som har set på årets andet kvartal.

På landsplan er i alt blevet anmeldt 4.947 private indbrud, som er et fald på omkring 20 procent sammenlignet med samme kvartal sidste år.

For kommunerne under Syd- og Sønderjyllands Politi er der dog tale om et fald på 29 procent, og Billund er i den grad med til at trække tallet i den rigtige retning, da kommunen i sig selv står for et fald på 37,5 procent.

Helt præcist er antallet af private indbrud fra andet kvartal i kommunen faldet fra 24 til 15.

Det bør nævnes, at der ikke skal meget til at påvirke det lokale procentfald i den ene eller den anden retning, da der trods alt er tale om relativt små tal for Billund Kommune. Alt andet lige betyder det dog, at ni færre private hjem end i samme periode sidste år har haft et kedeligt og uventet besøg.