Vorbasse: En eller flere personer har brudt et vindue op og er gået rundt på Vorbasse Skole på Stadionvej i Vorbasse.

Indbruddet er sket i tidsrummet fra torsdag klokken 19 til søndag klokken 13.

Det er umiddelbart svært at se, om noget er blevet stjålet, oplyser Sydøstjyllands Politi. Man formoder, at den eller de ubudne gæster muligvis er blevet overrasket over, at der var flere overnattende på skolen i forbindelse med Vorbasse Marked.