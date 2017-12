Idrætsfolk bakker op om talentprojekt

Talentudviklingsprojektet

Formålet med projektet er at tilbyde talentudvikling til alle unge idrætsudøvere i Billund Kommune.Der bliver ingen optagelseskrav - udover lysten til at gøre en ekstra indsats for at dygtiggøre sig.



Tanken er, at talentgrundskolen skal foregå lokalt - i Sdr. Omme, Vorbasse og Billund - eller der, hvor talenterne træner til hverdag.



Billund Kommune og Ole Kirks Fond har hver støttet forundersøgelsen til projektet med 100.000 kroner.



I december og og igen i januar mødes Flemming Pedersen med børn og forældre for at fortælle dem nærmere om projektet.



Interessen er stor, og han forventer, at projektet går i gang per 1. august 2018.