Idrætscentret bliver for en weekend fyldt med computerspil

Dagene mellem 13. og 15. april står i computerspillenes tegn i Billund Idrætscenter. DHLan arrangerer for anden gang lanparty og håber på op mod 300 deltagere.

Billund: I weekenden fra den 13. til den 15. april bliver Billund Idrætscenter fyldt til bristepunktet med computerspil. Det sker, når organisationen DHLan er vært for et lanparty. Her kan knap 300 personer tilmelde sig og møde op og bruge hele weekenden foran skærmen i selskab med andre, der lige som dem selv har stor interesse for at spille computer. Der vil blive dystet i diverse computerspil, ligesom computerspillernes svar på Ronaldo og Messi vil være til stede. - Der er nogle streamers, som sidder og spiller computer og sender det på nettet, så unge kan sidde og kigge på det. Mange af disse streamere stiller op til vores party, for at de unge kan komme og møde dem, fortæller Søren Nørgaard, som er fra DHLan og med til at arrangere den festlige weekend.

Stadig billetter til salg



Billetterne kan købes via hjemmesiden Det er stadig muligt at købe billet til lanpartyet i Billund Idrætscenter.Billetterne kan købes via hjemmesiden www.2018.dhlan.dk

Succes i fjor Også i juni sidste år blev Billund Idrætscenter i en weekend fyldt med computerspil. - Det var en stor succes, men i år har vi udvidet konceptet lidt og lavet noget ekstra underholdning. Der kommer en gruppe, som skal lave noget bordrollespil, så folk også kan prøve lidt andet end at spille computer, forklarer Søren Nørgaard og tilføjer, at der er en helt særlig grund til, hvorfor det lige netop er Billund Idrætscenter, som er blevet hjemsted for lanpartyet. - Der er nogle gode faciliteter, og John (Ullerup-Hansen, red.), som har hallen, er god at samarbejde med. Han vil os rigtigt gerne. Vi havde egentlig snakket om at holde det et andet sted, men John er bare skidegod, konstaterer Søren Nørgaard.

Støtte til Børnecancerfonden DHLan har i forbindelse med arrangementet valgt at støtte op om Børnecancerfonden. Det betyder, at 30 børn og unge fra organisationen får muligheden for at være med til lanpartyet. - De får et område for sig selv, så de kan side lidt mere afsides, for til sådan et arrangement kan bølgerne nogle gange godt gå temmelig højt, griner Søren Nørgaard. - At lade dem komme med er noget, vi har bakket op om. Ellers ville det ikke kunne lade sig gøre, fortsætter han.