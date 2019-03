Billund Idrætscenter har fået en bøde på 5000 kroner og en sur smiley fra Fødevarestyrelsen. Bøden er givet for en procedure, der har fungeret i 4-5 år, og derfor har centerleder klaget over afgørelsen.

- Jeg tror også, der har været nogle misforståelser involveret, for da medarbejderen fra fødevarestyrelsen var her for to måneder siden, var min medarbejder sikker på, at der ikke blev talt om det, men om noget andet, som vi har bragt i orden, siger centerleder John Ullerup-Hansen, der har samtlige strimler med målinger fra leveradører fra de seneste år.

Ordningen var dog blåstemplet af fødevarestyrelsen - altså lige indtil for få måneder siden, og nu har ordningen så været anledning til at give Billund Idrætscenter en sur smiley og en bøde på 5000 kroner.

Billund: Indtil for kort tid siden var det helt i orden, at leverandøren af catering-varer selv satte varer på plads i fryser og køleskab i Billund Idrætscenter. Aftalen kom i stand for 4-5 år siden, da der ikke altid er medarbejdere til stede om formiddagen, når varerne leveres. Således sørger leverandøren for at tage de nødvendige temperatur-tjek - og ikke medarbejderne selv, som reglerne egentlig foreskriver.

Forskellige vurderinger

- Vi har et uderum med emballage, tomme flasker og lignende. Det er et lukket rum med fliser i bunden, men også det blev påtalt, for her kunne der komme myrer op - selvom vi aldrig har haft problemet. Nu er gulvet lavet om med beton, men det rum er der blevet kigget på mange gange før uden anmærkninger, og når jeg har besøgt andre steder, har de haft uderum, hvor der både kan komme mus, rotter og katte ind, men de har ikke fået noget at vide om det, siger John Ullerup-Hansen, der undrer sig over, at forskellene kan være så store.

- Det gør det rigtig svært at navigere rundt i. Derfor har jeg også klaget over afgørelsen, siger John Ullerup-Hansen, der egentlig selv synes, at han aldrig har været bedre til egenkontrol, som han er nu.

Han tager dog den sure smiley helt med ro:

- Det er da træls, men det er vist også sådan, at de kan komme ret hurtigt igen, så vi kan få vores elitesmiley tilbage.