Idé til 120 millioner kroner: Karensminde kan blive Grindsteds svar på Tirpitz

Et museum helt op på niveau med Tirpitz. Det kan være fremtiden for Billund Kommunes Museer, som står for at udvide Karensminde.

Det har længe været bestemt, at Billund Kommune skal bygge nyt museum ved Karensminde i Grindsted, hvor alle museumsaktiviteter skal samles. Nu ligger der tre konceptforslag klar til, hvordan et nyt museum kan se ud. Her er der blevet tænkt store tanker. De tre scenarier strækker sig således fra en simpel model til 28 millioner over en mellemmodel til 70 millioner til en luksusmodel af international karakter til 120 millioner kroner.

Grindsted: Et museum i international klasse til et trecifret millionbeløb.

Politikerne får i august præsenteret tre scenarier for udvidelsen af Karensminde. Det er koncepter, så der er ikke noget på tegnebrættet endnu, men politikernes valg sætter ambitionsniveauet for udvidelsen.Museets fire hovedformidlingsområder (landbrugshistorie, industrihistorie, turismehistorie og besættelsen) er med i alle scenarier. Fælles for alle tre scenarier er, at der skabes en udstilling, hvor de besøgende "leger" sig ind i historien: for eksempel ved at mærke fysiske aktiviteter på egen krop. I scenarie 2 tilføjer man "den legende gård" til konceptet, hvor der for eksempel også bliver plads til skoletjeneste og kulturkommercielle programmer som museumsbutik og café. I scenarie 3 tilføjer man "det legende værksted" og "det legende arkiv" til konceptet.

Et legende museum

I august skal byrådet beslutte, hvilket af de tre koncepter som Billund Kommune skal arbejde videre med. Indstillingen fra forvaltningen lyder på at arbejde videre med den store model, da det vil kunne gøre Karensminde til et fyrtårn, som også kan tiltrække international opmærksomhed.

Fælles for alle tre scenarier er, at de skal lægge sig op ad kommunens ambition om at være Børnenes Hovedstad. Det betyder, at man uafhængig af modellen vil gøre museet relevant for børn i alle aldre, ligesom museet skal formidle historien gennem interaktion og leg: for eksempel ved at kunne gå på opdagelse i museumsgenstande eller holde kreative værksteder.

Som tilvalg til selve museumsbygningerne foreslår arkitektfirmaet mulighed for overnatning for turister. For at lægge sig op af temaet og adgangen til Karensminde er firmaet kommet med forslag til overnatning i form af bondegårdsferie.

Der lægges op til, at besættelsessamlingen bliver en del af det nye museum, og at samlingen allerede får en særudstilling, imens at arbejdet med det nye museumsbyggeri pågår.

Beslutningen træffes af børne- og kulturudvalget 9. august og efterfølgende af byrådet 28. august.