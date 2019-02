Ida og Ann Katrine lavede smykker med gps og pulsmåler

- Det virker robot-agtigt, at de skal have en chip i armen. En halskæde er noget andet, og der er stadig en vis selvkontrol, konstaterer Ida Mogensen.

- Tanken er, at der skal sidde en gps eller en pulsmåler ved stenen. Gps'en skal udløse en alarm, hvis den ældre finder på at gå fra plejehjemmet, og pulsmåleren er til ensomme gamle. Hvis deres puls pludselig stopper, så skal den udsende en alarm, så nogle kan komme og se til dem, så de ikke ligger i flere dage, forklarer Ida Mogensen.

Sdr. Omme: At få ansvar og arbejde ud af boksen og selv holde styr på tid og processer. Det er lige noget for Ida Mogensen og Ann Katrine Andreasen, der går i 8. klasse på Sdr. Omme Skole. De var i fuld gang med deres projekt i årets Billund Builds torsdag, hvor de sad og lavede smykker og armbånd ud af gamle halskæder og hæfteklemmer - til demente og gamle mennesker.

Billund Builds er en projektuge, der samler Billund Kommunes dagtilbud og skoler under et fælles, overordnet tema. I 2019 er temaet udvikling - og skolerne udvikler selv videre på, hvad det vil sige.Billund Builds lægger op til, at både børn og voksne arbejder i åbne, kreative og eksperimenterende processer under et fælles overordnet tema. Det handler om at fremme et tværfagligt lærings-fællesskab, som både børn og voksne har mulighed for at påvirke.

Ikke til sociale medier

De holder begge af at være kreative, og nok ligger der en smartphone på bordet foran dem, men den ligger mørk hen.

- Jeg bruger den ikke så meget. Faktisk spiller jeg brætspil, og jeg har et nytårsforsæt om at ville være mere til stede dér, hvor jeg er, for så er man sammen med dem, man er sammen med - i stedet for at bruge tid på nogle, der alligevel ikke er der for én, når man har brug for det, forklarer Ida Mogensen.

Heller ikke Ann Katrine Andreasen er til sociale medier.

- Jeg vil hellere bruge mine hænder og min fantasi end at sidde ved computeren. Lige nu er jeg ved mekanikeren fra 14.30 til 17 for at se, om det er noget for mig, for jeg vil gerne være mekaniker og bruge mine hænder og blive beskidt, siger hun, mens hun fletter et armbånd færdigt.

- Det feminine er helt fint, men det er ikke mig.

Efter smykke-prototyperne ventede der pigerne et arbejde med at lave en præsentationsvideo og flere søgninger om emnet på nettet.