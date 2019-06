Ida er 17 år og speedwaykører: -jeg er et årti for sent på den, men det må jeg bare indhente

Mange speedwaykørere begynder, når de er 5 år. Ida er 17 år, nybegynder og klar til at give den gas på banen.

Billund: - Der må gerne være fart på, siger Ida Venge. Hun er 17 år, går i 2.g, og er netop begyndt til speedway i Grindsted Speedwayklub. Lørdag formiddag stod hun sammen med sin familie og andre speedwaykørere ude foran Grindsted Kino, der klokken 14 viste Kongernes Fald - en film om dansk speedways storhedstid.

Om Ida bliver professionel som Ole Olsen, må tiden vise.

- Måske skal jeg også deltage i konkurrencer, det må vi se efter sommerferien, siger Ida med et smil. I sommerferien skal hun på en særlig speedwaycamp, hvor hun rigtig skal prøve motorsporten af.

Hun begyndte til speedway på grund af sin lillebror, der har kørt speedway i to sæsoner. Det er også hans reservecykel, hun kører på.

- Det er en 85 kubik. Når jeg fylder 18 år, skal jeg rykke op på en 500 kubik, forklarer Ida.

At begynde på motorsporten som 17-årig er en forholdsvis sen alder.

- Mange begynder, når de er mellem fem og seks år, så jeg er et årti for sent på den, siger Ida og tilføjer:

- Men det må jeg bare indhente.