IKA åbner akademi i Grindsted til sommer

Grindsted: IKA, Idrætsakademiet, rykker nu for alvor ind i Billund Kommune. Ejendommen på Tyttebærvej 2 i Grindsted er købt, og per 1. august flytter syv-ni unge samt en leder ind. Her skal de bo, mens de samtidig træner håndbold på højt niveau og går i skole i Campus Grindsted. De kender hinanden fra Kolding og har alle ønsket at komme med til Grindsted for at være med til at skabe et helt nyt U18 hold under GGIF.

- Det er vildt fedt, og spillerne i Grindsted får på den her måde nogle endnu yngre rollemodeller at se op til, siger IKA-leder Flemming Pedersen.

Han ser store perspektiver i det nye initiativ, som IKA har det fulde økonomiske ansvar for.

- Vi håber, at det her vil vise, at der er interesse for at bo i et elitemiljø, og at det her er en måde at holde de unge i byen. Når vi tør satse så voldsomt, kunne der jo være andre, der fik den idé at bygge et egentligt akademi, siger Flemming Pedersen.

Ejendommen på Tyttebærvej er erhvervet for knap 2,9 mio. kroner, og dertil skal der bruges en del på at bygge om.