I kølvandet på forureningssagen: Billunds borgmester vil have Engsøen med i en oprydning

- Det var den helt store dagsorden, og det er en ærgerlig dagsorden, forstået på den måde at vi har nu engang den forurening, vi har. Men heldigvis er der kommet fokus på det fra både regionen og flere ministre. Jeg synes, det er godt, vi har fået gennemført afdampningsundersøgelserne, så vi har fået fastslået, at det ikke er farligt at gå rundt i byen. Nu mangler vi så sundhedsundersøgelserne, siger Ib Kristensen (V), borgmester i Billund Kommune.

Billund Kommune: 2018 bød på mange positive nyheder for Billund Kommune: Millionstore renovering af skolerne, den kommune i landet hvor flest unge dyrker idræt, og kommunen er blevet gældfri. Bare for at nævne et par stykker. Alligevel fyldte én sag mere end noget andet i 2018: Grindsted-forureningen.

- Jeg tror, det er tilfældigheder, det lige sker nu. I min tid som borgmester er det tredje gang, forureningssagen dukker op. Denne her gang har den måske ramt det rigtige tidspunkt og de rigtige mennesker. Nu har den vundet gehør ikke bare lokalt og hos mig, men også hos andre. Jeg kan ikke sige, hvorfor det lige er nu. Jeg tror, det har noget at gøre med befolkningen og med medierne, men også med den miljødagsorden, der er kommet mere frem end tidligere, siger Ib Kristensen.

- Engsøen er den store "dark horse". Den ligger der også et stort millionbeløb i, hvis den skal renses op. Hører den med til sagen? Det mener vi, at den gør på grund af forureningen. Søen er egentlig kommunens ansvar, men fordi den er forurenet af kviksølv og andre stoffer, som andre har været med til at give en tilladelse til, synes vi, det er unfair, hvis det er kommunen, som selv står ansvaret, siger Ib Kristensen.

- Det er ikke en kommunal opgave, men alene det vi smider i med ressourcer med til miljøafdelingen, som har fået flere arbejdsopgaver med sagen, og med undersøgelsen af kloakker, gør at vi ikke slipper for udgifter.

Er det ikke nemt at sige, når ansvaret for en oprydning ikke ligger ved kommunen?

- Jeg tror, det er en dagsorden, som er kommet for at blive, indtil vi kommer til bunds i det. Heldigvis har man fået en teknologi, som man ikke havde for bare fem år siden, som måske kan være med til at gøre det nemmere at foretage en oprydning.

- Jeg mener, uanset hvad sundhedsundersøgelsen siger, at vi skal have en fuldstændig oprydning af depoterne og få kilderne fjernet. Det er vi nødt til. Vi kan ikke rydde op under byen, men banegravsdepotet og den gamle losseplads, hvor vi har de store udsivninger fra. Selvom det måske ikke er det store problem for sundheden i dag, har vi en generation om 50 år og et miljø, som vil få gavn af det, siger borgmesteren og tilføjer:

Svært at være negativ

Når talen ikke falder på Grindsted-forureningen, er det svært for borgmesteren at finde noget at være utilfreds over i kommunen.

- Det nye byråd er kommet godt fra land, og det var et enigt byråd, som stod bag budgetforliget. Det er set fra min stol utroligt dejligt. Billund bymidte sker der fortsat meget i, og det kommer til at påvirke os i endnu flere år, inden vi er færdig. Samtidig har vi investeret i skolerne, hvor tallene for tilfredsheden bliver bedre og bedre, så det viser, at investeringen har været rigtig. Vi bygger nye demensboliger og har tilført ældreområdet flere penge. Lokaltilskuddet har vi ændret ved at fjerne 25-års-reglen. Sådan kan jeg blive ved, så jeg synes, det er svært at finde noget at være negativ over, siger Ib Kristensen.

Foruden det fortsatte fokus på Grindsted-forureningen, byder 2019 helt sikkert på et folketingsvalg. Det bliver ifølge borgmesteren spændende for Billund Kommune af flere årsager:

- Motorvejen er i spil. Den ved ikke vi, hvordan den ender, så vi er spændt på at se, hvordan folketingsvalget spænder af, og hvad det har af betydning. Jernbanen er ligeså usikker, for der er diskussioner om pengene. Men det er to store anlægsprojekter, som vi gerne skulle have glæde af, siger Ib Kristensen.