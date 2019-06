I butterfly og kjoler gik det over gulvet på plejehjem

Dansen har givet os et større fællesskab både personalet imellem og med beboerne. Det har været et lysglimt i hverdagen, hvor det, vi ofte må nedprioritere, er blevet prioriteret, nemlig samvær, samtale og nærvær.

Et lysglimt i hverdagen

Og så gik harmonikaspilleren i gang, og reglerne var, som reglerne er på et hvilket som helst dansegulv. Personalet bød op til dans, og når musikken holdt inde, blev der takket for dansen, klappet, og man kunne byde en ny op. Dem, der sad i kørestol fik heller ikke lov at slippe, og ellers var der også tid til bare at sidde og synge eller nynne med og blive aet lidt på armen.

- Det har været et rigtig godt forløb, hvor alle er mødtes mere på lige fod, fortæller Emily Blomgren, der er aktivitetsmedhjælper, og selvom der stadig er tale om et bruger-personale-forhold, så gør det alligevel en forskel:

- Det er lige her i øjeblikket, hvor vi mødes, at vi bliver mere ligeværdige. Jeg synes, vi har fået et større fællesskab, og det har været et lysglimt i hverdagen, noget, vi alle har prioriteret, siger Emily Blomgren, der havde fået alle husets beboere med - undtagen to.

- Der er selvfølgelig andre opgaver, vi ikke kan nå, og det er også derfor, vi ikke kan fortsætte for fuld styrke, lyder det fra Emily Blomgren.

Hun og personalet gjorde desuden deres til, at beboerne kom at stå.

- Det betyder, at de får brudt med den krop, de er i. Det er en sejrsfølelse, noget man bliver stolt og glad af, og nogle kan tale om det i flere dage, forklarer Emily Blomgren, der glæder sig over det nærvær, samvær og den snak, der kommer af dansen.