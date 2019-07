I bofællesskab for ældre: - Vi håber, vi skal bæres herfra

Astrid Lund på 83 år har været med helt fra starten i 2002, da de kommende beboere var med til at beslutte en del omkring byggeriet. Hun kunne heller ikke tænke sig at bo nogen som helst andre steder:

For ham er det netop fællesskabet og sammenholdet og så det at være tæt på indkøbsmuligheder, der trækker.

- Det er det eneste sted i Grindsted, jeg kunne tænke mig at blive gammel, fastslår 73-årige Harry Petersen, som har boet på Bekkasinvej i to år.

Grindsted: Seniorbofællesskabet Oasen i Grindsted har ikke svært ved at leve op til sit navn. Med små lejligheder til par og enlige, haver, fælleshus med festsal, vaskerum - og gæsteværelse - samt ikke mindst masser af arrangementer i hinandens selskab - lever Oasen op til sit navn. Stedet er en oase for den, der gerne vil andres selskab. Ingen af beboerne, samlet til en kop kaffe og en sang, kan finde på nogen ulemper ved at bo sammen på den måde.

Her er der ingen, der bliver ensom, og man kan også få lov til at passe sig selv.

Bofællesskabet er bygget i 2002 og administreres af Grindsted Boligforening/Bovia.Man skal være mindst 55 år for at kunne flytte ind og må ikke have hverken dyr eller hjemmeboende børn. Begge er dog velkomne på besøg, ligesom børnebørn og oldebørn gerne må spæne omkring og larme. Lige nu er beboerne mellem 70 og 94 år. 12 par og 15 enlige står på ventelisten.

Fællesskabet

Alt tyder på, at de fleste oplever det som Harry og Astrid. Så vidt vides, har der i bofællesskabets 17 år ikke været nogen, der er flyttet igen, fordi de ikke trivedes med fællesskabet. Udskiftningen i Oasen er derfor minimal, og ventelisten lang. Man skal være medlem af Grindsted Boligforening, men det er den lokale forening med Bent Møberg i spidsen, der selv administrerer ventelisten:

- Vi lægger vægt på at få nogen ind, som vil være med i fællesskabet, siger Bent Møberg, der er 80 år og sammen med sin kone Mimi har boet i Oasen fra starten.

Hver mandag er der møde med sang i fælleshuset. Uenigheder kan tages op her, men dem er der ikke mange af.

- Vi har da aldrig været ude for at måtte stemme om noget, siger Bent Møberg og pointerer, at religion og politik er emner, man er enige om at gå udenom:

- Det diskuterer vi ikke, for det kan give uvenskab, og det er vi ikke ude efter. Vi er ude efter sammenhold.

En gang om måneden melder tre sig - ganske frivilligt - til at lave mad til de andre. Julefrokost, pinsebrunch, sankthans, nytårsaften samt alle beboernes fødselsdage fejres for de fleste vedkommende i fællesskab. Der er vin og øl på hylderne i depotrummet, og kommer nogen med en snaps til sildemaden, får de ikke noget at høre for det.

- Vi har ikke en drikkeklub, men vi går ikke af vejen for en fest, siger Harry Petersen.