I Billund Kommune kan det betale sig at klage

Det drejer sig blandt andet om sager med børn og unge, der har fødevareallergi og sager, hvor forældre har været uenige i kommunens afgørelse om tabt arbejdsfortjeneste. Der er også sager, hvor forældre har været uenige i egenbetalingen i forhold til deres barns anbringelse uden for hjemmet. I forhold til sager om voksne har Ankestyrelsen også peget på, at der har manglet oplysninger i mange tilfælde.

Billund Kommune: Er man utilfreds med en afgørelse, som Billund Kommune har truffet på det sociale område, så er det bare om at komme til tasterne og klage. En opgørelse fra Ankestyrelsen viser, at der er fejl og mangler i mere end halvdelen af de afgørelser, der er truffet i kommunen.

Er du utilfreds med en afgørelse, som Billund Kommune har truffet, kan du klage til Ankestyrelsen. Følg den klagevejledning, du har fået sammen med kommunens afgørelse. Herefter kan der ske flere ting: 1. Ankestyrelsen er enig med kommunen og stadfæster afgørelsen. Det betyder, at det er kommunens afgørelse, der gælder. 3. Ankestyrelen er uenig med kommunen og ændrer afgørelsen. Nu er det Ankestyrelsens afgørelse, der gælder. 3. Ankestyrelsen hjemviser sagen, fordi Ankestyrelsen mener, at der mangler oplysninger eller er alvorlige fejl i sagen. Det betyder, at kommunen skal indhente nye oplysninger og behandle sagen på ny. Det gælder om at væbne sig med tålmodighed, da det tager omkring fem måneder at behandle en sag.

Tæt på landsgennemsniittet

Den gennemsnitlige omgørelsesprocent for alle landets kommuner er 38 % for hele socialområdet, 21 % for særlige bestemmelser for voksensocialområdet og 52 % for børnehandicapområdet. Ankestyrelsen mener altså, at der er fejl eller mangler i mere end halvdelen af alle sager på børnehandicapområdet. I Billund Kommune er tallene endnu højere:

For Billund Kommune var omgørelsesprocenten i 2017 53 % for det samlede socialområde (både børn/unge og voksne), 50 % for særlige bestemmelser på voksensocialområdet og 75 % for børnehandicapområdet.

Den tårnhøje omgørelsesprocent på børnehandicapområdet fik allerede sidste år forvaltningen til at styrke området, så man i løbet af året nåede ned på "kun" at få halvdelen af sagerne indklaget til Ankestyrelsen. Dermed er Billund Kommune på niveau med landsgennemsnittet. Det er borgmesteren dog ikke tilfreds med:

- Uanset, hvad vi snakker om i den kommunale sektor, så er det aldrig godt nok at være på gennemsnittet. Målet må altid være, at vi ligger i den bedste del, siger Ib Kristensen.

Det er nu de enkelte fagudvalgs opgave at se på, hvad man kan stille op.