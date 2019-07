I 60 år har Tove og Ib holdt sammen: - Jeg nedlagde hende på en militærøvelse

- Jeg tror, det er vigtigt, man giver plads til hinanden i stedet for at være egenrådig og forsøge at styre alting selv, siger Ib Pedersen.

- Jeg plejer at sige, at jeg nedlagde hende på militærøvelse, siger Ib med et glimt i øjet.

At tage tilbage til Danmark endte med at være den bedste beslutning, jeg har truffet

Overtagelse af malerforretningen

I Billund boede de først i en lille hybel, Ibs far havde skaffet, men hurtigt skaffede de sig penge til at kunne bygge deres eget.

I 1959 flyttede parret til Norge.

Ib Pedersen er uddannet maler og arbejdede hos en malermester, mens Tove, der er uddannet inden for "manufaktur", stod i børneafdelingen i en stor forretning.

- Så blev min mor syg, og min far bad os om at komme hjem og hjælpe ham med butikken, siger Ib.

Og det gjorde de.

- Jeg var så ked af at skulle af sted, for vi havde det så godt i Norge og havde på de fire måneder allerede fået mange nye venner, siger Tove.

- Inden jeg flyttede sammen med Tove, arbejdede jeg på Grønland, hvor jeg tjente en del, siger Ib, der hjalp sin far med forretningen, mens Tove fik arbejde i en tøjbutik.

Det måtte hun dog hurtigt stoppe med.

- Der var ikke så mange muligheder for at få børnene passet, så da vi fik vores andet barn, gik jeg hjemme. At passe børn er et stort stykke arbejde, forklarer Tove.

De endte med at få seks børn.

I 1964 døde Ibs mor af kræft, og i 1968 kom Ibs far ud for en trafikulykke, hvori han mistede livet. Parret købte herefter forretningen. Ib stod for at gennemrenovere butikken og den tilhørende private bolig, mens Tove stod for butikken.

- At tage tilbage til Danmark endte med at være den bedste beslutning, jeg har truffet. Jeg var så glad for den farvehandel, siger Tove Pedersen.