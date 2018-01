Hvordan ligger man, når man har fået hjertestop?

Billund: Julie Fasterholt ligger og roder rundt på gulvet og forsøger at ligge, som man gør, når man pludselig er blevet ramt af et hjertestop. Men hvordan er det egentlig? Skal arme og ben ligge ud til siden? Ligger man på ryggen? Og skal øjnene egentlig være åbne eller lukkede?

Store spørgsmål, som eleverne på 7. årgang på BillundSkolen onsdag forsøgte at finde svaret på. De havde for en dag lagt de klassiske skolebøger til side for at fokusere på emnet førstehjælp.

Eleverne producerede i mindre grupper en film om førstehjælp.

- Vores film handler om, at en person får hjertestop, da der kommer en djævel med et stop-skilt. Der kommer så en engel og en djævel. Djævlen siger, at de skal tage hendes pung, mens englen siger, at de skal hjælpe og ringe 112, fortæller Julie Fasterholt.