Hvor sølle må man bo: Ingen varme efter klokken 20.30 og dryp fra loftet

Grindsted: Borgergade 17 trænger til kærlighed både indendøre og udendøre. For Tove Lind Sørensen, 60 år, betyder det, at hun i øjeblikket ikke har varme efter klokken 20.30. Hvad det helt præcist skyldes, ved hun faktisk ikke.

- Radiatoren i min stue virker, så om aftenen lukker jeg dørene og er i stuen, fortæller Tove Lind Sørensen.

Flere steder i lejligheden er der revner og fugt - blandt andet i det, der skulle være Toves soveværelse, og fire steder på loftet kommer der vand i. Dertil mangler der lys i gården.

Tove Lind Sørensen er klar over, at hun kan blive medlem af LLO - Lejernes Landsorganisation.

- Det hele koster jo penge. I denne måned meldte jeg mig ind i boligforeningen, og så har jeg tænkt på at melde mig ind i LLO i næste måned, siger hun.

De vil kunne hjælpe hende med at indgive en klage til huslejenævnet i Billund Kommune. Medlemsskab vil koste hende 500-600 kroner årligt. Bringer hun selv sagen for huslejenævnet, vil det koste hende 308 kroner, fremgår det af Billund Kommunes hjemmeside.

Bliver der i huslejenævnet truffet afgørelse om, at udlejer ikke efterlever sin forpligtelse, kan han i yderste konsekvens tabe retten til at administrere et lejemål.

Huslejenævnet kan dog kun tage stilling til problemer i forhold til vedligeholdelse af bygningen, mens rotterne er kommunens ansvar. Ifølge LLO gælder det om at melde problemet til kommunen igen og igen, så længe problemet ikke er løst.

Avisen har haft fat i ejeren af ejendommen, Rex Ejendomme ApS, for at høre, hvad firmaet fremadrettet vil gøre for at bekæmpe rotterne og vedligeholde bygningen, men ejeren har afvist at svare på spørgsmål.