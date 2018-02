Hvis motorvejen kommer: Sådan bliver erstatninger og ekspropriationer afgjort

Billund: Hvis forslaget om ny midtjysk motorvej bliver godkendt, vil det med al sandsynlighed være nødvendigt for staten at opkøbe en række ejendomme, som ligger i vejen for det planlagte asfaltbælte, eller udbetale erstatninger til husejere, som vil blive generet af vejen.

Men ikke alle, der kommer til at opleve gener ved motorvejen, kan forvente at få en erstatning udbetalt. Det forklarer landinspektør Erik Blaabjerg fra Vejdirektoratet, der er i færd med at udarbejde en VVM-redegørelse for projektet.

- Der eksisterer et princip om, at alle til en vis grad skal tåle, at samfundet omkring os forandrer sig, selvom det kan støje eller genere på anden vis. Dette udløser ikke nødvendigvis en erstatning, men det er klart, at der kan være nogen, som bliver så påvirket af et anlægsprojekt, at de skal have en erstatning, siger Erik Blaabjerg.

Hvem, der er tilstrækkelig generet til at få en erstatning, vurderes af en uvildig ekspropriationskommission. Der findes både en kommission for Jylland og én for Sjælland og øerne, og de tager sig af sager, hvor en erstatning kan komme på tale, eksempelvis hvis en motorvej har mindsket ejendomsværdien, eller hvor det kan være nødvendigt for staten at tvangskøbe et stykke jord eller en ejendom, altså ekspropriere.