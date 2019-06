Hver tredje i Billund og Vejen stemte på Venstre

- Jeg er da ærgerlig over, at vi risikerer at miste regeringsmagten, men når man ser på, hvordan tallene ser ud, slår man over og ser på, hvordan man selv står. Lige nu er jeg meget glad for, at Venstre lokalt er gået meget frem, og så må vi se, hvordan det udvikler sig i de kommende dage, siger Anni Matthiesen.

Vejen-kredsen: Venstre blev med 33,1 procent af stemmerne det største parti i Vejen-kredsen, som dækker Vejen og Billund Kommuner. Foreløbige meldinger fra valgstederne tyder på, at partiets lokale kandidat, Anni Matthiesen fra Krogager, har fået et personligt meget flot valg.

Har knoklet

Venstre er i Vejen-kredsen gået 4,8 procentpoint frem, og årsagen til det skal ifølge det lokale folketingsmedlem findes i noget så simpelt som hårdt arbejde.

- Jeg tror, det er, fordi vi har knoklet, og det synes jeg også, at vi har formået at få fortalt folk i lokalområdet. Jeg håber, at folk de seneste fire år har fået øje på, at jeg har været med til at trække et læs, siger Anni Matthiesen.

- Man kan ikke vinde et valg på fire uger. Det er mellem valgene, man beviser, at lokalområdet har et folketingsmedlem, tilføjer hun.